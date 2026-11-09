Sinner e Laila Hasanovic, titoli di coda: dal compleanno separati alle voci sul nuovo flirt

Sono stati a lungo una delle coppie più riservate ma al tempo stesso più osservate del panorama sportivo e mondano internazionale. Oggi, però, tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic pare proprio essere calato il sipario. Sebbene né il tennista di San Candido né l’influencer e modella danese abbiano mai rilasciato dichiarazioni esplicite per annunciare la rottura, una serie di segnali inequivocabili, culminati con un episodio avvenuto lo scorso weekend, ha trasformato i sospetti delle ultime settimane in una quasi certezza.

A far esplodere definitivamente il caso è stato il 26esimo compleanno di Laila Hasanovic, celebrato l’8 novembre a Copenaghen. Il confronto con lo scorso anno rende il tutto più evidente: nel novembre del 2025, la modella aveva spento le candeline in Alto Adige, immersa nell’atmosfera romantica di un esclusivo hotel a cinque stelle a Sant’Andrea, proprio accanto a Sinner.

Quest’anno, invece, nessuna traccia del tennista. Un’assenza che pesa ancora di più se si considera che Jannik non è impegnato nei tornei del circuito: fermo dallo scorso luglio dopo il trionfo a Wimbledon a causa di un problema infiammatorio al ginocchio destro, il campione azzurro ha chiuso in anticipo la sua stagione. Avrebbe quindi avuto tutto il tempo per raggiungere la fidanzata in Danimarca.

Al contrario, Laila ha condiviso sui social le immagini dei festeggiamenti in patria accompagnate da una didascalia che molti hanno letto come una vera e propria stoccata all’ex compagno: “Mi sento molto fortunata e benedetta di essere dove sono oggi, circondata dalle persone migliori”.

Le crepe nel rapporto non sono nate all’improvviso, ma affondano le radici negli ultimi mesi. Già a partire da settembre avevano iniziato a circolare voci di un allontanamento, alimentate anche da presunte tensioni legate all’estrema riservatezza imposta dal campione sulla propria vita privata e da alcuni post in cui la modella lasciava intendere di valutare un trasferimento negli Stati Uniti.

A inizio novembre, durante una trasferta americana per Halloween, Hasanovic aveva pubblicato un video su TikTok diventato subito virale. Nel filmato, doppiando un audio ironico sul tradimento (“Avevi ragione, si sta sentendo con un’altra ragazza”), aveva riacceso i riflettori sulla crisi. Ospite da sola agli ELLE Awards 2026 a Copenaghen, incalzata dai cronisti della testata danese Se og Hør sulla presenza di Sinner, Laila aveva tagliato corto con freddezza: “No, non c’è. Vorrei tenere la mia vita privata per me stasera”.

Mentre Laila riparte dagli affetti storici in Danimarca, il gossip italiano sposta l’attenzione su Milano. Secondo quanto riportato dall’esperto di cronaca rosa Gabriele Parpiglia, non solo la storia tra Jannik e Laila sarebbe finita già da qualche tempo, ma il tennista italiano frequenterebbe già una famosa showgirl di cui non è stato rivelato il nome.

Proprio nel weekend del compleanno di Laila, Sinner sarebbe stato avvistato in sua compagnia nel capoluogo meneghino, tra un pranzo di lavoro a Palazzo Parigi e un esclusivo albergo del centro. Alcuni hanno accostato all’ex numero uno al mondo il nome di Marialuisa Jacobelli, a cui era stato attribuito un flirt con Francesco Totti, ma al momento si tratta solo di suggestioni senza conferme.