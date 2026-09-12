Honda Prelude: la coupé torna ed è ibrida, ma non “va” di corsa

La Honda Prelude segna un ritorno atteso: l’ultima serie risale al 2001, e nel frattempo il segmento delle coupé “vere” - due porte, carrozzeria bassa, niente compromessi da crossover - si è quasi svuotato. Oggi in Europa resta solo la BMW Serie 2 Coupé a contendersi lo stesso pubblico, ma con impostazione opposta: trazione posteriore e nessuna elettrificazione contro la trazione anteriore e il sistema full hybrid della Honda. La Prelude condivide diverse soluzioni tecniche con la Civic Type R, sospensioni comprese, pur restando un’auto pensata per la guida “facile” e anche rilassata, più che per la pista. Disponibile sul nostro mercato da novembre 2025 nella sola versione Advance, la coupé giapponese si propone a 50.900 euro: una cifra che la pone, seppur di poco, sopra la rivale bavarese e in una fascia di prezzo impegnativa per il nostro mercato.

Dimensioni e design

La Prelude misura 453 cm in lunghezza, 188 cm in larghezza e appena 135 cm in altezza, su un passo di 260 cm e un peso in ordine di marcia di soli 1.473 kg, quasi 300 km in meno di altre coupè di pari dimensioni. Numeri che raccontano una coupé autentica, bassa e piantata a terra, lontana dalle “suv coupé” o dalle berline a cinque porte che oggi si spacciano per lo stesso genere di auto. Il linguaggio stilistico punta sulla sobrietà: superfici levigate, poche nervature, prese d’aria ridotte all’essenziale. A parlare sono le proporzioni - il tetto che inizia già ad abbassarsi all’altezza dei sedili anteriori, fino a sfumare in un accenno di coda - e i passaruota posteriori molto muscolosi, che danno un’idea di stabilità visiva coerente con la vocazione dinamica del modello. Non passa di certo inosservata su strada, anzi: durante il periodo di test, sono stati numerosi i curiosi che ci hanno fermato per vederla da vicino e conoscere meglio il nuovo prodotto giapponese. Di serie ci sono cerchi da 19 pollici con pneumatici 235/40, ben rapportati alle performance e alle forme del veicolo.

Interni e tecnologia

L’abitacolo tradisce subito l’anima sportiva della vettura: si guida bassi, avvolti da un sedile sportivo ben sagomato (quello del passeggero è meno contenitivo, per facilitare l’accesso) e con un tunnel centrale alto che accentua la sensazione di “contenimento”. Volante e sedile offrono ampie escursioni di regolazione. La plancia, in pelle bicolore e lineare, è ben rifinita nei materiali e negli assemblaggi, anche se una configurazione orientata verso il guidatore avrebbe rafforzato ulteriormente il carattere sportivo. Il quadro digitale è da 10,2 pollici, affiancato da un display centrale touch da 9 pollici con Apple CarPlay e Android Auto di serie - ma solo il primo è wireless. Di serie anche il climatizzatore bizona e l’impianto audio Bose. Buoni i comandi fisici per clima e le scorciatoie ai lati dello schermo. Il divano posteriore, invece, è utilizzabile solo da chi non supera i 165-170 cm di altezza e ha spalle sottili: oltre quella soglia si tocca il lunotto con la testa, e lo spazio per le ginocchia è comunque scarso: da usare come spazio extra o posti d’emergenza. Il bagagliaio offre 264 litri, che salgono a 663 abbattendo gli schienali - non un valore da record, ma reso pratico dal grande portellone. In coppia si viaggia davvero agevolmente, soprattutto abbattendo i sedili.

Prova su strada

Il cuore della Prelude è il sistema full hybrid e:HEV, evoluzione in chiave sportiva di quello già visto sulla Civic: un 2.0 benzina da 143 CV che si collega alle ruote solo a velocità costante medio-alta tramite una frizione, mentre nella maggior parte delle situazioni funge da generatore per un motore elettrico da 184 CV che muove effettivamente l’auto. La potenza combinata non è un numero da record, ma la risposta è sempre immediata e progressiva grazie al contributo elettrico: lo 0-100 km/h dichiarato è di 8,2 secondi, percepiti come inferiori alla guida. Esclusiva del modello è il sistema S+ Shift, che simula elettronicamente un cambio a otto rapporti - nel suono, grazie all’Active Sound Control, e nella spinta, con una breve interruzione al momento della cambiata simulata - azionabile anche con le palette al volante. Il sistema convince in accelerazione, meno in rilascio: il freno motore resta scarso e poco modulabile con le palette, mentre in modalità normale la gestione della frenata rigenerativa su sette livelli risulta più efficace. Buoni i freni, potenti, rassicuranti e ben modulabili.

Fra le curve la Prelude si comporta da coupé vera. È l’aspetto che fra tutti convince maggiormente e fa emergere la sportività del modello. Il baricentro basso limita i movimenti della scocca e le sospensioni a controllo elettronico assorbono con efficacia le sconnessioni senza far perdere precisione alla traiettoria: Si riconoscono delle affinità con la Civic Type R, seppur più “gentile” in tutte le fasi di guida: inserimento, percorrenza e cambi di direzione avvengono con solidità e sicurezza, senza mai apparire ruvida o nervosa. Anche lo sterzo si apprezza particolarmente, distinguendosi per prontezza e comunicatività, con interventi del controllo di trazione rari anche a pieno gas. Certo, la dinamica veicolo è così ben riuscita che si vorrebbe sempre più potenza e si spera, perchè no, in una Prelude Type R nei prossimi anni.

Si delinea così un profilo ideale come daily GT, una GranTurismo da tutti i giorni, anche - e soprattutto - sul fronte dei consumi: il ciclo dichiarato è di 19,2 km/l (117 g/km di CO2), mentre nell’uso reale abbiamo anche toccato picchi di media di 20,8 km/l.

Prezzi e considerazioni finali

La Honda Prelude è disponibile nella sola versione Advance, al prezzo di 50.900 euro: una cifra che supera, seppur di poco, quella della rivale diretta BMW Serie 2 Coupé 220i M Sport da 184 CV, proposta a 50.100 euro. La dotazione di serie è comunque generosa, con guida semiautonoma, climatizzatore bizona, cerchi da 19 pollici e piastra di ricarica wireless per lo smartphone incluse nel prezzo.

La nuova Prelude è una coupé che sa il fatto suo: guida precisa, ibrido vivace e ben calibrato, sterzo che comunica con chiarezza. Non è un’auto estrema né la più potente della categoria, ma è proprio questa “facilità” di guida a renderla piacevole anche fuori dai contesti più impegnativi. Qualche compromesso c’è: i posti posteriori sono utilizzabili solo in emergenza, il bagagliaio non è generoso e il prezzo, per quanto giustificato dalla dotazione, non è leggero, oltre ad una “mancanza” di verve e aggressività che, invece, la piattaforma accoglierebbe più che volentieri. Chi cerca un’ultima coupé “vera”, da tutti i giorni e dai costi di gestione contenuti - in un segmento quasi estinto - difficilmente troverà alternative più complete a questo livello.