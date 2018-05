Molestie, il Nobel per la letteratura 2018 non verrà assegnato

Dopo lo scandalo molestie che ha colpito l'Accademia svedese, il premio Nobel per la Letteratura 2018 non sarà assegnato. La decisione è stata comunicata dall'Accademia stessa, che è appunto l'organismo che designa di solito annualmente il vincitore del riconoscimento. L'intenzione sarebbe di assegnarlo l'anno prossimo insieme al Nobel del 2019.

Lo scandalo che ha colpito l'organizzazione è stato il più grande ad aver colpito il premio da quando ha iniziato ad essere assegnato nel 1901. Tutto è cominciato a novembre scorso, quando 18 donne hanno accusato di aggressioni sessuali il fotografo francese Jean-Claude Arnault, che gestiva un progetto culturale finanziato dall'Accademia svedese ed è marito di un allora membro dell'Accademia stessa, la poetessa e scrittrice Katarina Frostenson. Successivamente Frostenson è stata rimossa.

Sono diversi gli incidenti che sarebbero avvenuti in sedi di proprietà dell'Accademia, ma Arnault nega le accuse. Come ha riportato il quotidiano Svenska Dagbladet, anche la principessa ereditaria Victoria di Svezia sarebbe stata molestata dal fotografo franco-svedese. Sarebbe successo durante un evento all'Accademia. Arnault avrebbe "palpeggiato" la principessa, poi soccorsa da una assistente che si è "lanciata sul fotografo e lo ha allontanato con la forza". La famiglia reale non ha mai commentato le accuse ma ha diffuso un comunicato di sostegno al movimento #metoo, lanciato negli Usa dopo lo scandalo che ha coinvolto il produttore Harvey Weinstein.