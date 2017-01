Pagamenti pensioni, a febbraio cambia ancora la data

Dopo le proteste per i pagamenti delle pensioni di gennaio che sono state erogate martedì 3, a febbraio cambia nuovamente il giorno per la riscossione. Dal prossimo mese in poi, come prevede il decreto Milleproroghe, l'Inps fissa i pagamenti alla prima giornata bancabile. A farlo sapere nelle scorse settimane è stato lo stesso istituto di previdenza sociale con una nota dopo alcune segnalazioni da parte di diversi pensionati che lunedì 2 gennaio non avevano ricevuto la pensione. Ecco dunque le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche per l'anno 2017 per le Poste, per le quali anche il sabato è considerato bancabile, e per le banche: 1 febbraio, 1 marzo, 1 aprile (3 per le banche), 2 maggio, 1 giugno, 1 luglio (3 per le banche), 1 agosto, 1 settembre, 2 ottobre, 2 novembre, 1 dicembre.

Intanto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sarà giovedì prossimo in commissione Lavoro al Senato per motivare la sostenibilità delle misure previdenziali contenute nella legge di stabilità. Ad annunciarlo è Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato, nel blog dell’Associazione amici di Marco Biagi. "Era stato il presidente dell’ Inps a parlare di debito implicito e non calcolato mettendo così in dubbio la stabilità della spesa pensionistica che rappresenta il principale argomento dell’Italia verso la Commissione europea per il controllo del debito pubblico nel lungo periodo. Una valutazione insufficiente degli oneri conseguenti alle norme di flessibilità dell’età di pensione toglierebbe fiducia all’Italia nel negoziato in corso sulla manovra e potrebbe aprire un più ampio contenzioso sulla sostenibilità del debito pubblico dell’Italia". Clicca qui per il calendario completo