Inps, ecco il calendario degli accrediti per il 2017

La rata pensionistica di gennaio 2017 sarà erogata da Poste e banche il 3 gennaio 2017. Lo rende noto l'Inps ricordando come nel mese di gennaio 2017, i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'Inail saranno effettuati il secondo giorno bancabile come stabilito dall'articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65. Ecco il calendario completo degli accrediti per il 2017 da investireoggi.it:

- Martedì 3 gennaio 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito

- Giovedì 2 febbraio 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito

- Giovedì 2 marzo 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito

- Lunedì 3 aprile 2017 per Poste Italiane Martedì 4 aprile per gli Istituti di Credito

- Martedì 3 maggio 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito

- Sabato 3 giugno 2017 per Poste Italiane e Lunedì 5 giugno 2017 per gli istituti di Credito

- Lunedì 3 luglio 2017 per Poste Italiane e Martedì 4 luglio 2017 per gli Istituti di Credito

- Mercoledì 2 agosto 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito

- Sabato 2 settembre 2017 per Poste Italiane e lunedì 4 settembre per gli Istituti di Credito

- Martedì 3 ottobre 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito

- Venerdì 3 novembre 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito

- Sabato 2 dicembre 2017 per Poste Italiane e lunedì dicembre 2017 per gli Istituti di Credito.