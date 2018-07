Roma, multe a chi segnala le buche per salvare i motociclisti

Che le strade di Roma siano punteggiate di buche è un fatto, a prescinderedalle facili ironie di Beppe Grillo. Buche molto spesso assai pericolose e in qualche caso anche addirittura fatali, specialmente per i motociclisti.

Proprio per sensibilizzare l'opione pubblica - e, auspicabilmente, anche le amministrazioni locali - la madre di Elena Aubry, giovane ragazza romana morta a maggio dopo una caduta in moto le cui cause sono ancora da chiarire con certezza, attraverso Facebook ha invitato i cittadini a "segnalare" le buche con la vernice spray.

Se non è possibile ripararle, almeno rendiamole visibili. Una soluzione certo non definitiva ma comunque potenzialmente efficace.

Eppure a poche ore da quell'appello, già raccolto peraltro da diversi cittadini, dalla polizia municipale di Roma è stato ricordato che "imbrattare l’asfalto è pur sempre una violazione del Codice della strada", ai sensi dell’articolo 15 (Titolo II, capo I). Chi sia sorpreso a segnalare una buca con la vernice verrà multato con una sanzione da 41 a 168 euro, oltre a dover pagare le spese per il "ripristino dei luoghi".

Un'osservazione che, pur formalmente ineccepibile dal punto di vista legale, ha il sapore del paradosso. Perché le eventuali violazioni all'articolo 15 del Codice della strada, in questo caso, rappresentano un esempio di senso civico di cittadini la cui sicurezza sulla strada non è garantita proprio dalla pubbllica amministrazione.