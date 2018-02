Sgarbi risponde alla Strada sul 'sesso coi fascisti': 'Nessuno si sacrificherà'

Vittorio Sgarbi risponde a Cecilia Strada, la figlia di Gino, fondatore di Emergency. I fatti sono noti ai più. Due giorni fa la Strada aveva pubblicato sui social network aveva condiviso la foto di una scritta su un muro che diceva, testualmente: "Non scopate con i fascisti, non fateli riprodurre". E per calcare la mano la figlia di Mr. Emergency aveva aggiunto un commento personale: "Anche solo per non dar loro una gioia. Dalla rubrica 'I consigli della domenica sera'".

Alla provocazone della strada aveva risposto subito l'ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa: "Fatelo anche con le comuniste! Anche solo per dar loro una gioia che non hanno mai avuto..". E ora anche Vittorio Sgarbi decide di aggiungere la sua opinione alla polemica sul sesso tra "fascisti" e "comunisti". "La figlia di Gino Strada può stare tranquilla - scrive su Facebook il critico d'arte - non troverà fascista che voglia fare sesso con lei, e tanto meno riprodursi in lei; non vorranno darle una gioia, sacrificandosi". Per Sgarbi, che non lascia spazio all'immaginazione quando parla, "la figa è un’altra cosa, e non ha orientamento politico". Ecco perché la Strada "faticherà a trovare anche comunisti disposti a fare sesso con lei. Diciamo che la questione non è politica, e finirei qui".

Si attendono altre repliche alla infelice uscita della figlia di Gino Strada. Che intanto sui social sta rispondendo ad alcune delle critiche sorte da follower e internauti.