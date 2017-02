Addio al roaming da metà giugno: stop ai costi aggiuntivi all'estero

Dopo oltre cinque ore di negoziati, i rappresentanti dell'Europarlamento e dei governi dell'Unione europea hanno trovato un accordo sul roaming. L'intesa consentirà, a partire dalla metà di giugno, l'effettiva abolizione delle tariffe extra.

L'ultimo ostacolo da superare, prima di cancellare il balzello telefonico per chi viaggia all'estero, erano i tetti dei prezzi all'ingrosso per i dati che gli operatori applicano tra loro. Secondo l'accordo, la riduzione del prezzo sui dati sarà prorgessiva: il 15 giugno il prezzo massimo per GB passerà dai 50 euro attuali a 7,7 euro, per poi scendere a 2,5 euro nel 2022. L'obiettivo dell'approccio progressivo (6 euro a GB nel 2018 4,5 nel 2019, 3.5 nel 2020 e 3.0 nel 2021) è di consentire all'industria delle telecomunicazioni di continuare a investire nelle infrastrutture di rete. I prezzi all'ingrosso di voce e sms subiranno un taglio definitivo dal 15 luglio: da 0.05 a 0.032 euro al minuto per la voce e da 0.02 a 0.01 euro per ciascun messaggio.