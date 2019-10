Ecco come funziona la lotteria degli scontrini

Affidarsi alla lotteria degli scontrini per invogliare i consumatori a utilizzare i pagamenti elettronici e allo stesso tempo combattere l'evasione fiscale

Nella prossima manovra ci sarà spazio anche per questo bizzarro provvedimento voluto dal governo giallorosso. In poche parole, al fine di convincere i negozianti a rilasciare lo scontrino fiscale e ai cittadini a richiederlo, a partire dal prossimo gennaio parte la cosiddetta lotteria degli scontrini. Inizialmente prevederà tre estrazioni con premi mensili dal valore di 10 mila, 30 mila e 50 mila euro, a cui si aggiunge un'estrazione annuale che mette in palio un milione di euro.

Come funziona la lotteria degli scontrini

In altre parole, ogni volta che un consumatore (basterà essere maggiorenni residenti in Italia) effettuerà l'acquisto di un bene o un servizio e riceverà uno scontrino fiscale, avrà diritto a partecipare a questo concorso. In caso affermativo e qualora il pagamento avvenisse in contanti, lo stesso consumatore dovrà fornire al rivenditore del bene il proprio codice fiscale per partecipare in un secondo momento all'estrazione.

I biglietti virtuali e la trasmissione dati

L'esercente dovrà trasmettere i corrispettivi della prestazione all'Agenzia delle entrate: i negozianti che si rifiuteranno di fornire tale servizio verranno puniti con una sanzione amministrativa compresa tra i 100 e i 500 euro. Dalle prime indiscrezioni pare che i cittadini riceveranno dei biglietti virtuali, ognuno associato a un codice da controllare in fase di estrazione. Riceveranno vantaggi, ovvero più biglietti virtuali e in modo automatico, coloro i quali pagheranno con bancomat o carta di credito.

Il codice univoco identificativo

Come fare, però, a decretare il vincitore? Sono da poco state definite le modalità di invio dei dati degli scontrini che prenderanno parte alla lotteria. Un'attività, questa, che come detto tocca agli esercenti, che dovranno comunicare i suddetti dati tramite i nuovi registratori telematici o con la procedura web delle Entrate. Quando viene effettuata l'operazione, questi strumenti acquisiranno il codice lotteria del cliente, ovvero un codice identificativo univoco che il cittadino genererà sul portale della lotteria.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i consumatori interessati comunichino all'esercente il proprio codice lotteria, dando così assenso alla volontà di partecipare al concorso. Tutti i dati saranno acquisiti dall'Agenzia delle entrate e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.