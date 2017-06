Jihadista dispiegò la bandiera dell'Isis: il video era già noto alla polizia

All'indomani dell'ennesimo attentato di matrice islamica, che ha insanguinato le strade di Londra, è l'antiterrrorismo a finire, ancora una volta, nel mirino dell'opinione pubblica. Sta, infatti, crescendo la pressione sui servizi segreti britannici su come abbiano gestito le informazioni di cui era in possesso sulla radicalizzazione dei giovani musulmani e su come questi siano sfuggiti alla rete di prevenzione dell'intelligence. La risposta è ovvia: la gestione è stata fallimentare. E, ancora una volta, sono stati i cittadini innocenti.

Uno dei tre terroristi che sabato sera hanno seminato la morte a Londra era molto noto alla polizia. Tanto da esser stato filmato, in un documentario poi andato in onda su Channel 4, mentre discuteva con alcuni agenti sul perché avesse dispiegato una bandiera dello Stato islamico a Regent's Park di Londra (guarda il video). Al momento il 27enne era stato "catturato" al fianco di due predicatori incendiari ben noti alla polizia e all'intelligence. Non solo: l'islamista si stava però radicalizzando guardando i video su YouTube. Tanto che un amico lo aveva segnalato telefonando al numero verde dell'antiterrorismo.