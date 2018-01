Nord Corea ai Giochi olimpici con 22 atleti partiti per il Sud

Ben 22 atleti della Nord Corea parteciperanno alle Olimpiadi di Pyeongchang in Sud Corea. L'accordo (storico) è stato raggiunto a Losanna durante una riunione del Cio, il Comitato olimpico internazionale. "Una pietra miliare in un lungo viaggio", dice il presidente del Cio Thomas Bach. Di fatto la tregua olimpica potrebbe permettere ai due Paesi in guerra da più di 70 anni di tentare nuovamente la via del dialogo. Ai Giochi parteciperanno 12 ragazze del nord che si uniranno alla squadra di hockey del sud. A seguire ci saranno anche 2 pattinatori e otto sciatori. Inoltre arriveranno sempre dal Nord ben 550 tra ragazze pompon e musicisti per l'orchestra accompagnati da un mini esercito di agenti di sicurezza. Il presdenete del Cio, soddisfatto per l'accordo raggiunto di fatto ha sottolineatom come le Olimpiadi "mostrano il mondo così come vorremmo che fosse".



Una frase che fa riflettere. E per una volta lo sport riuscirà ad abbattere i confini regalando lo spettacolo di una pace seppur breve che ha il sapore della vittoria dell'agonismo sulle tensioni internazionali. I Giochi di certo daranno spettacolo non solo per quanto riguarda le gare. C'è attesa per capire anche come verrà declinato il protocollo degli inni tra le due coree e le bandiere usate durante la sfilata nella cerimonia d'apertura.