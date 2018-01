Olimpiadi invernali, le due Coree sfileranno insieme alla cerimonia

Un messaggio di pace che arriva con lo sport. Le due Coree formeranno una squadra unica per le gare di hockey femminile in vista dei Giochi invernali. Inoltre i due Paesi hanno di fatto raggiunto un accordo per sfilare insieme durante la cerimonia di apertura il prossimo 9 febbraio a Pyeongcheang, come ha riportato il ministero sudcoreano per Riunificazione. E la decisione ha suscitato entusiasmo nello staff delle due delegazioni. L'allenatrice della squadra di hockey della Corea del Sud però ha posto la questione su un piano tattico: "Non voglio mettere a rischio la chimica della squadra e rinunciare ad alcune colonne della squadra. Le nostre giocatrici hanno guadagnato la loro occasione e credo meritino di andare alle Olimpiadi. Il talento delle ragazze del Nord non è sufficiente per fare la differenza". Intanto per definire i dettagli di questa operazione diplomatica ci sarà un incontro tra le delegazioni delle due Coree il prossimo 20 gennaio a Losanna. A presiedere il vertice sarà Thomas Bach, il presidente del comitato olimpico internazionale. Di fatto in quella sede verranno discusse questioni molto delicate come ad esempio il colore delle divise, l'inno o la bandiera da usare durante la sfilata. Dettagli non da poco per due Paesi che sono in guerra da più di 70 anni.