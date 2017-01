In un video l'incontro di Regeni col sindacalista che lo denunciò

Dura in tutto due ore il filmato registrato di nascosto da Mohamed Abdallah, il capo del sindacato degli ambulanti egiziani, nonché l'uomo che avrebbe denunciato alle autorità Giulio Regeni.

Un video nuovo, mandato in onda dalla televisione egiziana, e nello specifico dal programma Akhbar Misr, in cui si vede chiaramente un incontro tra il giovane ricercatore italiano e Abdallah. Un video in cui a Regeni vengono chiesti dei soldi, per la moglie di Abdallah, "che ha il cancro".

Una domanda precisa, a cui arrivano risposte secche da parte del ricercatore, che più volte prova a chiarire come quei soldi non siano suoi, ma piuttosto di chi lo ha spedito in Egitto a far ricerca, della fondazione Antipode che lo finanzia, e non possa "usarli per ragioni private", perché suoi non sono.

Le riprese trasmesse dalla televisione in Egitto sono le stesse a cui hanno avuto accesso gli inquirenti italiani, registrate il 6 gennaio dello scorso anno dal leader dei sindacalisti, al mercato di Ahmed Helmy.

E proprio gli inquirenti a Roma sostengono che quel video sia stato registrato con una microcamera fornita dalla polizia, che quindi potrebbe esserci un coinvolgimento delle autorità egiziane già dai primi attimi della vicenda che si sarebbe conclusa con la tortura e la morte del giovane italiano.