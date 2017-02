"Sono stato io a presentare Melania a Donald"

Trump "sarà un presidente molto amico" . Lo dice al Corriere della Sera l'imprenditore italiano, amico del neopresidente Usa, Paolo Zampolli che alcune voci lo indicano come nuovo ambasciatore italiano. Ma su questo punto chiarisce subito: "Io sto troppo bene a New York...".

Zampolli, che ha interessi nella moda e nell'edilizia, racconta che la prima volta che Trump venne in Italia fu 18 anni fa proprio insieme a lui per vedere dei progetti edilizi su cui avrebbe dovuto investire a Milano "ma poi gli investimenti non andarono a buon fine". Nacque però un'amicizia che dura tutt'ora e che si è consolidata nel tempo grazie al comune amore per la buona cucina italiana. Trump "è ospite fisso dei ristoranti Cipriani e Serafina a New York, ma anche Melania (che gli ho fatto conoscere io) col piccolo Barron e pure Ivanka, appena possono, vanno a mangiare la pizza da Luzzo’s..." , rivela Zampolli che si dice convinto che tra Gentiloni e Trump andranno d'accordo perché molti italiani investono con profitto in America. Non solo Marchionne ma "a nche molti piccoli imprenditori inseguono con passione l’American dream". Zampolli, infine, conclude con un desiderio: "Sarei davvero onorato se a maggio il presidente mi portasse con lui in Sicilia (per il G7 ndr). So che è un abitudinario: da sempre ama passare le sue vacanze a Palm Beach. Ma non ha ancora visto le palme di Taormina. Chissà che dall’estate prossima non cambi meta..."