Berlusconi: "Flat tax? Ecco le coperture"

La flat tax si può introdurre e ha le sue coperture. Silvio Berlusconi non ha dubbi e spiega in modo dettagliato come intende finanziare la sua "rivoluzione fiscale". Lo fa da Bruxelles dove ha incontrato tutti i vertici delle istituzioni europee: "In totale, sono 270 i miliardi di euro che vanno a coprire, secondo noi, i 100 mld del costo di questa rivoluzione fiscale che comprende l'introduzione della flat tax. Chiaro che si può discutere, ma la differenza tra le coperture individuate e i costi individuati ci lascia abbastanza tranquilli", ha affermato il Cavaliere. Di fatto il leader di Forza Italia smonta così le accuse del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan che ha etichettato la flat tax come una "proposta da fatina blu".



I benefici della flat tax

La flat tax che il centrodestra ha intenzione di introdurre, ha detto Berlusconi, "diminuisce la progressività eccessiva dell'attuale situazione: la no tax area di 12mila euro viene scontata da ogni reddito e quindi in progressione la percentuale che ciascun contribuente paga al Tesoro aumenta via via che il suo patrimonio si allontana e diventa più alto dei 12mila euro. È comunque una progressività, ma meno marcata rispetto a quella attuale, che è eccessiva".



I costi della flat tax

A questo punto il Cavaliere parla anche delle entrate dello Stato che arriveranno con il processo messo in moto dalla flat tax: "Comunque - ha aggiunto Berlusconi - i dati che abbiamo sono attorno ai 100 mld: 40-50 mld di costi il primo anno per la flat tax, e io non sono d'accordo, avevo calcolato 20-25 mld parlando con economisti amici; la cancellazione dell'Irap costerà 23 mld; l'aumento delle pensioni minime, comprese le pensioni alle mamme, è stato calcolato in 8-10 mld; c'è la revisione del sistema pensionistico, cancellando anche alcuni effetti non accettabili della legge Fornero".



"Le tax expenditures"



Infine toranando sulle coperture per il suo piano economico, il Cavaliere sottolinea tutte le voci che sono determinanti per poter introdurre un nuovo regime fiscale: "Per quanto riguarda le coperture, c'è un punto molto importante, che arriva fino a 175 mld, negli anni, che sono le tax expenditures, cioè la razionalizzazione e lo snellimento di tutti i bonus. Poi ci sono i cattivi trasferimenti alle imprese, che sono fino a 30 mld; il recupero dell'evasione fiscale, calcolato a 20 mld, ma io penso molto di più, e il reset fiscale, che è importantissimo. Sono 21 mln le pendenze di cittadini italiani nei confronti del Fisco: sono pene e contenziosi".