Padoan prende in giro la flat tax: "Proposta da fatina blu"

Nel ring della campagna elettorale il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non ci ha visto più e, parlando di tasse e proposte per ridurle, ha preso in giro la proposta formulata da Berlusconi volta a introdurre anche nel nostro Paese la flat tax. O almeno di andare verso quella direzione, seguendo la strada rilanciata dal presidente Usa Donald Trump con la sua riforma fiscale. "Vorrei capire un pò meglio la proposta che il presidente Berlusconi ha fatto. In generale quando si propone un taglio delle tasse, si deve anche dire come si finanzia un taglio delle tasse, come tagli o aumenti di altre tasse. Così Padoan risponde in conferenza stampa dopo l'Ecofin a chi gli chiede un commento sull'idea avanzata da Berlusconi: "Fa parte di quelle proposte che chiamo bacchette magiche o fatina blu: sono miracolose e spesso divertenti da ascoltare". Già in altre occasioni Padoan aveva criticato la flat tax, dimenticando però che in alcuni Paesi questo sistema di tassazione è stato adottato, con risultati decisamente positivi.

Padoan non perde l'occasione per fare campagna elettorale da Bruxelles. All'interno dell'Ecofin "c'è implicitamente la preoccupazione che ci possa essere una interruzione del processo verso la stabilità e crescita" che l'Italia sta portando avanti. Pronuncia queste parole come risposta a una domanda sull'incertezza legata al voto italiano del prossimo 4 marzo. "Tutti si fanno delle domande, tutti sono al corrente che la situazione prevista può essere quella di uno scenario di incertezza, tutti sanno che in quattro anni di stabilità politica ed economia l’Italia ha fatto dei passi avanti e lo dicono i miei colleghi questo".