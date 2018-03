Berlusconi contestato al seggio dalla Femen a seno nudo

È in via Scorsati a Milano che Silvio Berlusconi voterà oggi, per le elezioni politiche e per la scelta della nuova amministrazione regionale. L'ex premier è arrivato al seggio dopo mezzogiorno e ha parlato con il giornalisti, preoccupato per le code che si sono verificate durante la mattina.

Berlusconi teme "che ci possa essere una situazione, di qui o di là, in cui ci siano persone che non arrivino a votare". E per questo ha auspicato che in futuro si possa passare al voto elettronico digitale.

"Ci sono tre schede qui, perché si vota anche per la Regione - ha ricordato - ci sono anche persone anziane che ci mettono del tempo per trovare il modo di votare e di piegarle. Poi le devono dare agli incaricatiche le mettono loro nelle urne. È un tempo molto lungo quindi temo cisaranno molte code anche stasera e sono preoccupato che ci possa essere unasituazione, di qui o di là, in cui ci siamo persone che non arrivino a votare ".

Mentre si trovava al seggio, Berlusconi è stato contestato da un'attivista del movimento Femen. Come già accaduto nel 2013, una ragazza si è spogliata di fronte a lui, rimanendo a seno nudo e con scritto sulla pancia "Sei scaduto!". La giovane, una 30enne francese, si è tolta il maglione quando è arrivato il leader di Forza Italia, gridando "Berlusconi is over" e "Sei finito". È stata trascinata via dalla polizia.

"È stata un’apparizione, in mezzo aglialtri non ho visto niente. È stata un fantasma. Non ho visto niente", ha detto alla stampa l'ex premier. E sulle sue parole ha commentato: "Ha ragione, avevo finito di far la fila, voleva dire".