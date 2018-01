Berlusconi: "Tajani premier? Sarebbe scelta bellissima, ma abbiamo altri due nomi"

"Siamo, purtroppo, in debito su tutte le infrastrutture rispetto agli altri Paesi Ue, e questo è quindi un tema sul quale ci dovremo impegnare a migliorare". Silvio Berlusconi era in radio a parlare del suo programma politico in vista delle elezioni del 4 marzo, quando è arrivata la notizia del treno deragliato alle porte di Milano.

"Incidenti come questo accadono in tutti i Paesi, ma bisogna accertarne le cause affinché non si ripetano", ha detto il Cavaliere a Rtl 102.5 (guarda il video).

Nel suo intervento l'ex premier ha rilanciato l'idea di avere Antonio Tajani come candidato premier: "Se fosse possibile avere come premier Tajani, sarebbe una bellissima scelta: ha sempre dimostrato lealtà assoluta alle idee di Fi e a Silvio Berlusconi", ha spiegato Berlusconi, "È una persona molto stimata a livello europeo e sarebbe una perdita per l'Ue. Ma sarebbe l'ideale". In ogni caso "abbiamo altre due personalità in serbo, ma non le dico", ha aggiunto il leader di Forza Italia: " Siamo tranquilli. Con Salvini e Meloni ne abbiamo parlato, ma non abbiamo approfondito, vale la pena prima vincere e poi discutere, le elezioni sono fra 40 giorni ".

Tanti i temi toccati. Come quello dell'immigrazione, nodo con cui l'Italia deve periodicamente fare i conti. "Bisogna cambiare, immediatamente, il Trattato di Dublino", dice Berlusconi anticipando le priorità del centrodestra, " Fu siglato per tenere tutti gli immigrati che hanno scelto l'Italia come primo punto di sbarco. Dobbiamo riconoscere chi ha diritto a restare in Europa perché scappa da una guerra o una dittatura, ma questo sta andando molto lentamente. E quando potevano collocare in Europa 98mila persone siamo riusciti a individuare solo 10mila persone come rifugiati, mentre la Grecia ne ha individuate 21mila: ha fatto meglio di noi ". Il leader FI torna a dire che " gli immigrati da noi, per vivere purtroppo si danno alla prostituzione o allo spaccio di droga, diventano manodopera della grande criminalità, devono commettere reati di ogni tipo per sopravvivere ".