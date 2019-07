La Boschi sfida Salvini: "Facciamo un confronto tivù"

Continua la diatriba via social tra Maria Elena Boschi e Matteo Salvini. L'ex ministro delle Riforme, oggi semplice deputata del Pd, già ieri si era lamentata col leader della Lega per aver scatenato gli haters con i suoi tweet contro di lei.

Come è noto la Boschi, insieme a Matteo Renzi, hanno proposto di portare in Parlamento una mozione di sfiducia al vicepremier Matteo Salvini sul caso Russiagate. “Essere sfiduciato da Renzi e la Boschi? Per me è una medaglia olimpica”, aveva twittato Salvini con tanto di fotomontaggio ironico in cui si faceva raffigurare con il segno di vittoria e avendo dietro di lui i due esponenti dem che vogliono "la sua testa". Ora la Boschi, dopo i piagnistei, passa al contrattacco e, rilanciando quella stessa immagine, twitta: "Salvini sembra ossessionato da me. Quando ha finito di fare le bizze, lo sfido a un confronto televisivo. Scelga in quale trasmissione confrontarsi civilmente, senza comizi. Il capitano coraggioso avrà il coraggio di confrontarsi? O continuerà a insultare a distanza? #coraggio”.