Legge elettorale, tornano i franchi tiratori: il "patto a 4" battuto in Aula

Tornano in azione i franchi tiratori sulla legge elettorale. L'aula della Camera ha approvato l'emendamento sul sistema elettorale in Trentino Alto Adige presentato da Micaela Biancofiore sul quale il relatore di maggioranza Emanule Fiano e i gruppi che sostengono l'accordo hanno espresso voto contrario. I voti favorevoli sono stati 270 e 256 quelli contrari. La votazione è stata effettuata a scrutinio segreto. Il "patto a 4" sulla legge elettorale dunque viene battuto in Aula su un voto segreto.

"La vostra parola non vale nulla, nulla, nulla". È altissimo il tono della voce del capogruppo del Pd, Ettore Rosato, quando interviene in Aula, subito dopo che il patto a 4 sulla legge elettorale è stato battuto nella votazione di un emendamento della deputata di FI Biancofiore a scrutinio segreto. "La legge elettorale va fatta ma un accordo si regge sulla base delle cose che si stabiliscono insieme, e i 5 Stelle in commissione hanno bocciato quell'emendamento. Io condanno i franchi tiratori. Io le chiedo di sospendere questa seduta e la che la legge sia rimadata in commissione", afferma Rosato. Che poi aggiunge: "Il M5S in commissione ha votato contro a questo emendamento ma non è solo il M5S, io condanno i franchi tiratori in quest'aula che non hanno il coraggio di assumersi la propria responsabilità".

"Voi avete 300 parlamentari. Se c'è un partito irresponsabile non siamo certo noi". La tensione è altissima in Aula a Montecitorio e Danilo Toninelli replica con foga alle accuse arrivate dal Pd dopo l'incidente che manda sotto il patto a 4 sulla legge elettorale. Da un canto, Toninelli riconosce che "questo era un emendamento di giustizia" e rinfaccia al Pd "che volevate fare, che il Trentino fosse un feudo? M5S non voterà mai contro norme di giustizia. Dovevate votare contro voi se non lo volevate", dall'altro ribalta le accuse sui rapporti di forze e segnala "se non c'è stata la maggioranza non è colpa nostra. Noi siamo un gruppo che conta 80 deputati. Siete voi che non siete in grado di tenere il partito. Vergognatevi".

In mattinata, i deputati del M5S hanno ricevuto un sms in cui li si invita a "votare con un dito solo, non infilare tutta la mano nella fessura dove si trovano i tre pulsanti del sì-no-astenuto, in modo che si capisca da che parte votate e dopo aver cliccato togliere subito la mano. Se possibile, filmatevi". Lo scopo, conferma la comunicazione dei Cinquestelle, è dimostrare che non ci sono franchi tiratori nelle fila pentastellate. "Sono loro (gli altri partiti e Pd in primis, ndr) che vogliono affossare la legge elettorale, non noi. Lo abbiamo già fatto al Senato di filmarci durante il voto e ha funzionato. Se Renzi non riesce a tenere i suoi, non deve incolpare noi", precisano i Cinquestelle in Transatlantico alla Camera.

"La risposta è semplice: la presidenza deve garantire la segretezza e lo fa attraverso il sistema elettronico. Poi c'è il regolamento e vieta di effettuare riprese in aula. Poi non si può chiedere alla presidenza di vigilare deputato per deputato. Io posso invitare i questori a vigilare perché ci sia segretezza, poi sta all'individuo: al singolo deputato o alla singola deputata", ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini replicando a chi le chiedeva di vigilare affinché i deputati M5S non filmassero i propri voti a scrutinio segreto.