Lettera del Pd a Grasso: "Devi darci i nostri soldi"

Una lettera era già arrivata alla casella di posta di Pietro Grasso. Da quando il presidente del Senato ha lasciato il Partito Democratico per approdare (e guidare) Liberi e Uguali, il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi, non fa che ricordargli i debiti contratti con il partito da cui è fuoriuscito. Il presidente del Senato, infatti, secondo i calcoli di Bonifazi dovrebbe versare ancora 83.250 euro.

In quanto iscritto al Pd, Grasso avrebbe dovuto versare ogni mese 1500 euro nelle casse del partito in base allo Statuto, al Regolamento finanziario e al Codice Etico del Pd. Il presidente del Senato, però, non lo avrebbe fatto. E così si sarebbe accumulata una somma che supera gli 80mila euro.

Dopo l'ultima lettera inviata da largo del Nazareno, il leader di LeU rispose con un semplice sorriso. E così il tesoriere dei dem è tornato a battere cassa inviando una nuova lettera indirizzata al vertice di Palazzo Madama. Una missiva che è economica e politica allo stesso tempo. Il testo, reso noto oggi da Repubblica, è cordiale ma diretto. " È cosa spiacevole dovere insistere ", scrive Bonifazi, ma " sono tante le ragioni che dovrebbero spingerti a onorare questo impegno: non esiste nessun motivo giuridico, politico o di opportunità per non pagare ". E ancora: " Mi riferisco alla quota da te dovuta al partito in ragione della tua elezione al Senato tra le file del Pd. Capisco che trattasi di somma ingente, poco più di ottantamila euro, ma non così esosa da non poter essere onorata ". Le parole hanno un significato molto preciso e Bonifazi intendeva ricordare a Grasso non solo che se è al Senato è tutto merito di chi lo ha infilato nelle liste elettorali alle ultime elezioni, ma anche che se è diventato la seconda carica dello Stato lo deve anche al gruppo dei dem. Che ora si sentono traditi.