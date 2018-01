Marchionne: "Il Renzi che appoggiavo? Non lo vedo da tempo"

Sergio Marchionne manda a rottamare Matteo Renzi. "Mi è sempre piaciuto - ammette l'amministratore delegato di Fca parlando a margine del salone dell'auto di Detroit - non ho capito cosa gli sia successo. Quel Renzi che appoggiavo non lo vedo più da un po' tempo" . Uno schiaffo pesantissimo per il segretario dem che a poche settimane dalle elezioni politiche si trova a dover fare i conti con un calo di consensi senza precedenti. Nemmeno Pier Luigi Bersani aveva portato il Partito democratico a livelli tanto bassi.

Già nelle settimane scorse Marchionne aveva messo una pietra su Renzi. Da rottamatore a rottamato. Il segretario dem non va più molto lontano. E persino gli ammiratori della prima ora hanno iniziato a scaricarlo. "Renzi - spiega l'amministratore delegato di Fca - ha avuto coraggio ma per fare lo statista, dalle buone intenzioni si deve passare ai fatti" . Se da una parte asfalta l'ex premier piddì, dall'altra promuove a pieni voti le politiche economiche messe in campo dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "La riforma fiscale voluta da Trump e approvata lo scorso dicembre è stata una scelta intelligente e funzionerà" , assicura l'amministratore delegato di Fca che ha subito reagito investendo un miliardo di dollari sul mercato statunitense. "Vediamo come reagiscono le altre aziende - spiega - la riforma non ha nemmeno sessanta giorni e ha già visto la reazione da parte nostra e di altre società nell'aumentare i salari dei dipendenti e altro. Io credo che funzionerà - aggiunge - tra un paio di anni si vedranno i risultati di quello che stiamo facendo adesso" .