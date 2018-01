Trump taglia le tasse negli Usa, Fca investe subito un miliardo

La riforma fiscale voluta da Donald Trump inizia già a dare i suoi frutti. Come aveva già promesso qualche giorno fa, infatti, Sergio Marchionne ha annunciato che Fca investirà "oltre un miliardo di dollari" negli Stati Uniti.

In particolare, la casa automobilistica ha deciso di modernizzare l'impianto di Warren, in Michigan, dove sarà prodotta la nuova generazione del Ram Heavy Duty (ora realizzato in Messico) e dove saranno creati ben 2500 posti di lavoro Inoltre distribuirà un bonus di 2mila dollari ai circa 60mila dipendenti di Fca negli Stati Uniti. "Ciò è stato reso possibile anche grazie all'approvazione della riforma fiscale Usa alla fine dello scorso anno", ha spiegato la società.