Il Rosatellum incassa la terza fiducia. Timori sul voto segreto finale

Dopo i due "sì" incassati ieri, il governo Gentiloni porta a casa anche la fiducia della Camera sull'articolo 3 del Rosatellum bis. Votano a favore 309 deputati, mentre in 87 si oppongono. Adesso si procederà con l'esame degli articoli 4 e 5, sui quali non è stata posta la questione di fiducia. In totale sono da votare una ventina di emendamenti. Dopo si procederà con l'esame degli ordini del giorno e, infine, con il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto.

La partita vera si gioca in un solo colpo, ovvero sul voto finale. "Se dovesse saltare il Rosatellum andrebbe in tilt tutto il sistema" , avvertono i più. Ma c'è anche chi è disposto a portare il Paese all'esercizio provvisorio. Nella Lega si nega che siano pronti all'azione franchi tiratori ma soprattutto in Forza Italia, Pd e Ap si fa la conta di chi potrebbe decidare di affossare il sistema di voto. Difficile fare calcoli, i mal di pancia vanno per aree geografiche trasversali più che per schieramenti politici. Tra i dem alla Camera si pensa che una quota di trenta contrari sia fisiologica, ma i peones vengono considerati non "controllabili" , delle vere e proprie "mine vaganti" . "Di fronte ai propri interessi - argomenta un esponente dem - non c'è leader che tenga" .

Ieri tutti i big dem, da Andrea Orlando a Dario Franceschini, erano in Transatlantico per "catechizzare" i propri deputati di riferimento. Al momento agli atti ci sono i "no" alla fiducia di Gianni Cuperlo, Marco Meloni e Franco Monaco. E pesano le perplessità di Giorgio Napolitano. "Ma - argomenta un altro malpancista Pd - le logiche sono personali, chi è al terzo mandato oppure è sicuro di non essere ricandidato spariglierà le carte" . In realtà a Montecitorio tra i sottoscrittori del patto prevale comunque un cauto ottimismo, soprattutto qualora arrivasse il soccorso di qualche pisapiano: sulla carta i "sì" sarebbero oltre 400, una cifra che potrebbe sfiorare i 450. Quindi per bocciare la legge le defezioni dovrebbero essere da un minimo di 120 a un massimo di 127 e tutto il fronte del "no" dovrebbe andare in Aula a votare, compatto, senza assenze.

Problemi più concreti potrebbero manifestarsi più a Palazzo Madama. Da qui l'intenzione della maggioranza di accelerare avviando l'iter del Rosatellum già la settimana prossima, con il via libera definitivo prima del voto in Sicilia.