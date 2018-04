Silvio Berlusconi: "O programma in 100 giorni, oppure si torna al voto"

Silvio Berlusconi sulla soluzione del "rebus governo" ha le idee chiare e di fatto indica la strada per la formazione di un nuovo esecutivo. Intervenendo ad Aquileia nel tour elettorale per le Regionali in Friuli Venezia Giulia di domenica prossima, il Cavaliere afferma: "Comporremo un governo di centrodestra sui punti programmatici da fare e da realizzare in cento giorni. Se non ce lo fanno fare, andiamo ad elezioni e faremo campagna elettorale massiccia e vinceremo noi. Sapete perchè? Perchè siamo i più bravi".



Poi ha indicato i provvedimenti che di fatto hanno la priorità nell'agenda del prossimo esecutivo: "Aumentando l’occupazione tutto migliora. L’equazione quindi - ha detto - è meno tasse, meno Stato, più aiuto a chi ha bisogno". Poi guiarda all'Europa e anche su questo la sua posizione è molto chiara: "Bisogna avere un governo autorevole che in Europa picchi i pugni sul tavolo e accetti le quote paese per paese. Oggi non contiamo niente a livello internazionale. Dobbiamo mettere in piedi un governo e nominare un Presidente del Consiglio che abbia peso. Quando ero io concludevo le discussioni, mettevo i veti sulle decisioni che non ci piacevano e andava bene". Infine ha concluso: "L’Ue deve fare patti con la Libia, Gheddafi bloccava tutti quelli che venivano qua; l’Ue invece li deve pagare e deve stipulare trattati nei paesi d’origine che li devono riaccettare".