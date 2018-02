Gli sponsor «sinistri» degli antagonisti

Eccoli lì, con la fascia tricolore quando ci scappano i feriti anche seri, a dire no ai violenti dei centri sociali, a stigmatizzare, a prendere le distanze. Eppure. Eppure sono proprio i sindaci, spesso, a foraggiarli e ad aver foraggiato i centri sociali. Ad averli anche coccolati, in vista delle elezioni. Niente finanziamenti diretti, magari, anche se ci sono pure quelli. Ma quando un centro sociale occupa abusivamente un immobile comunale e tu sindaco non lo reclami, anzi non ne chiedi neppure lo sgombero per quieto vivere o per condivisione della causa, non è una forma di finanziamento? E quando un centro sociale cresce, tanto che i suoi attivisti si spostano poi da una città all'altra pronti a lanciar pietre e bottiglie contro i poliziotti, la colpa non è anche un pochino di chi li aiuta a prosperare? Facciamo un focus su quattro città, Milano, Torino - sei agenti feriti proprio qualche giorno fa - Padova e Napoli. Proprio il capoluogo partenopeo è l'emblema della commistione enti locali-centri sociali. Il sindaco Luigi de Magistris li aiuta, li foraggia direttamente o indirettamente. E li coccola sperando che lo aiutino a traslocare in Europa.