Whirlpool annuncia la chiusura a Napoli: scatta lo sciopero

Al termine dell'incontro a Palazzo Chigi tra i vertici Whirlpool, il premier Giuseppe Conte e Stefano Patuanelli si registra una fumata nera. Dopo l'incontro (durato circa mezz'ora) il portavoce della multinazionale statunitense ha annunciato che non vi è " alcuna dichiarazione da rilasciare ". A parlare invece con i cronisti è stato il ministro dello Sviluppo economico, che ha valutato il summit " non positivo ".

L'ex capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato ha dichiarato che dall'azienda " non è arrivata nessuna apertura ", avvisando che - qualora dovesse continuare ad avere un atteggiamento di scelte unilaterali - di conseguenza " anche il governo farà le sue scelte unilaterali ". Nelle prossime ore verrà coinvolto l'intero esecutivo: " Ritengo sia giusto coinvolgere tutte le componenti del governo ".

In una nota diramata Whirlpool Italia ha espresso il proprio rammarico per " la mancata disponibilità da parte del governo a discutere il progetto di riconversione del sito ", considerata l'unica soluzione " in grado di garantire la salvaguardia occupazionale e la sostenibilità nel lungo periodo dello stabilimento di Napoli ". L'azienda ha concluso dicendo di essere costretta " a procedere alla cessazione dell'attività produttiva, con decorrenza 1 novembre 2019 ".

Operai bloccano la A3

Un corteo dei lavoratori della Whirlpool intanto ha bloccato l'autostrada A3 Napoli-Salerno in entrambe le direzioni: dopo aver superato le camionette della polizia, i manifestanti si sono mossi dallo stabilimento di via Argine al fine di impedire la circolazione.

Dopo l'incontro deludente al MISE di stamattina è in corso la #manifestazione dei lavoratori #Whirlpool col blocco dei caselli #Autostradali della NA-SA. pic.twitter.com/QqHmGJwTW1 — Uilm Campania (@UilmCampania) October 15, 2019

Intanto Uilm Campania ha fatto sapere che è stato dichiarato lo sciopero unitario a fine turno in tutti gli stabilimenti: " Da subito vengono dichiarate unitariamente 2 ore di sciopero alla fine di tutti i turni in tutti gli stabilimenti del gruppo ". Nel comunicato sindacale si legge inoltre che " nelle prossime ore saranno valutate le iniziative di mobilitazione in risposta a questo ulteriore atto unilaterale dell'azienda ".