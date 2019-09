Adele richiede ufficialmente il divorzio dal marito

Matrimonio finito per Adele. La cantante ha chiesto il divorzio dal marito Simon Konecki, con cui si è unita nel 2016. Come riporta Bbc, sulla questione c’è il più stretto riserbo, ma un rappresentante della coppia ha fatto sapere che “ si stanno impegnando a crescere insieme il figlio amorevolmente ”. Nel 2012, Adele ha infatti avuto il figlio Angelo, ma ha sposato Konecki solo quattro anni dopo, a seguito di cinque anni in totale di frequentazione prenuziale.

I documenti per il divorzio - la coppia aveva chiesto la separazione in aprile, chiedendo privacy e aggiungendo che non ci sarebbero stati ulteriori commenti - sono stati depositati in un tribunale di Los Angeles. Anche le nozze furono tenute segrete e solo nel 2017, durante il suo discorso di ringraziamento ai Grammy, Adele aveva menzionato il marito, a testimoniare la riservatezza tenuta dall’artista in questo rapporto.

Adele è una cantante conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Ha esordito nel 2008 con il suo album di debutto che è stato subito un successo, così come i due seguenti. Lo scorso marzo l’artista, che ha 31 anni, è stata vista entrare in uno studio di registrazione di New York, per cui i fan sono in trepidazione nella speranza di un nuovo disco rilasciato nel prossimo futuro.

Konecki ha invece 45 anni e ha lavorato fino al 2005 da Lehman Brothers. Dopo aver lasciato il suo impiego nel mondo dell'alta finanza ha fondato una società etica, la Life Water, che ha un partner benefico per la diffusione di acqua pulita in tutto il mondo.

