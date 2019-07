Adele organizza un addio al nubilato per Jennifer Lawrence

Adele al timone di un mega-party per la sua migliore amica.

La cantante pare sia alle prese con l’organizzazione di una festa di addio al nubilato per Jennifer Lawrence, che da poco si è fidanzata con Cooke Maroney. L’attrice ha infatti già festeggiato l’evento in un bar gay, ma si è lamentata per l’estemporaneità della festa, cui non ha preso parte molta gente. Così Adele ha deciso di organizzare un party che sia all’altezza delle sue aspettative, tanto che pare che gli invitati stiano mano a mano ricevendo i loro inviti, come riporta il Daily Mail.

Nelle previsioni, si tratterà di un evento scatenato, ma che comunque non sarà avulso dalla classe che da sempre contraddistingue la cantante britannica: ci saranno probabilmente molte celebrità e per mantenere intatta la propria privacy probabilmente tutto verrà tenuto lontano dai social media. Foto e video degli invitati saranno scoraggiati, presumibilmente.

La festa nel bar gay si è tenuta a marzo, poco dopo che JLaw si è fidanzata e Adele ha annunciato la propria separazione dal marito Simon Konecki. L’attrice ha dichiarato di aver pensato a un addio al celibato, ma quando alla festa di fidanzamento quasi nessuno è stato disponibile si è messa a piangere, affermandosi di sentirsi anche un po’ patetica.

Al momento Jennifer Lawrence è molto impegnata con il lavoro. La scorsa settimana è stata avvistata a New Orleans con una parrucca castana - l’attrice è una bionda naturale - mentre girava il primo film della regista teatrale Lila Neugebauer. Non sarà invece nel film “Bad Blood”, dove avrebbe dovuto interpretare il personaggio di Elizabeth Holmes, dopo essere stata Dark Phoenix nell’ultimo film sugli X-Men.

