Antonella Mosetti ricoverata in ospedale. La figlia: "Hai superato tutto"

Nelle ultime ore si è parlato molto di Antonella Mosetti e del suo rapporto travagliato con il fidanzato, o forse ex, Gennaro Salerno, ma ora dal suo profilo Instagram ufficiale e da quello della figlia trapela un'indiscrezione nuova: la ex di Non è la Rai ha subito un intervento.

Antonella Mosetti è ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. La showgirl ha subito un piccolo intervento e dal letto dell'ospedale rassicura i fan sulle sue condizioni di salute: " Piccolo intervento superato ". Il messaggio e la foto di Antonella, però, hanno allarmato gli uteni che insistenti le hanno chiesto spiegazioni.

Per ora la Mosetti non ha spiegato ulteriormente il motivo per il quale si trova in ospedale. Intanto, sua figlia Asia Nuccetelli ha scritto sui social: " Sono fiera di te, mamma. Fiera perché hai superato questa brutta cosa con il tuo sorriso migliore, dando forza a tutta la nostra famiglia quando, forse, avevi bisogno tu di tanta forza. Sono state settimane difficili, finalmente ieri è arrivata la bella notizia dopo il tuo ricovero. Sei una grande, sempre insieme in ogni situazione. Ti voglio bene, non so cosa farei senza di te ".

Antonella Mosetti in un post precedente a quello del ricovero aveva scritto una serie di frasi emblematiche: " È così che rimani vivo. Quando soffri tanto da non riuscire a respirare. È così che sopravvivi. Sarai sempre in me" . Cosa sarà successo alla showgirl? Speriamo nulla di grave.