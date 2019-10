Asia Argento sexy spiazza i fan sui social

Capelli quasi rasati, tantissimi tatuaggi e una mano sul seno: così appare Asia Argento in una foto pubblicata sul suo account Instagram.

L’attrice, tornata sui social dopo un’assenza durata quattro mesi, spiazza i fan con il suo nuovo look e questo selfie provocante, che nel giro di poche ore scatena una pioggia di like e commenti.

Molti follower hanno accolto con entusiasmo questa trasformazione così particolare: “Io sono gay ma sei troppo hot!”, “La quintessenza della femminilità”, “Mi ha colpito questa foto, molto intensa, molto espressiva, intima e bellissima”, “Stupenda da impazzire”, “Semplicemente meravigliosa”, “Sei come il vino che più invecchia e più diventa buono”, “Che personalità e stile!”, “Ma tu sei sicura di averli partoriti tu i tuoi figlioli vero?”.

Il selfie autunnale di Asia Argento infiamma i social

Altri utenti, invece, non hanno apprezzato proprio l’immagine di Asia, che ha usato per caption “Indian Summer” come una celebre canzone dei Doors e l’estate di San Martino, il periodo autunnale poco dopo l’arrivo del primo freddo: “E le ragazze di oggi accettano consiglio da sta tipa?”, “Un po’ rifatta mi dicono”, “Fa impressione”, “Non saresti male, ma hai troppi tatuaggi”, “Come rovinare un décolleté perfetto”.

Gli hater sono stati subito ripresi e strigliati in numerosi commenti: “Quanti commenti da malati mentali”, “Che bellissima creatura... la gente è solo invidiosa e ipocrita, pensa di fare la morale a chiunque con la tastiera del telefono!”.

“ Lascio il web – aveva scritto la Argento postando l’ultimo scatto da Parigi dopo la tragica perdita del compagno Anthony Bourdain – . Troppe cattiverie, non vivo più serenamente ”.

Ora è ricomparsa in splendida forma: #Harder, #Better, #Faster, #Stronger, gli hashtag che hanno accompagnato la foto in cui mostra i muscoli. D’altronde Asia Argento è così: neanche è tornata sui social che fa già litigare (e sognare) i fan.