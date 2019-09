Asia Argento di nuovo social: "Sono tornata più forte di prima"

Era il 3 gennaio scorso quando Asia Argento decideva di abbandonare il mondo dei social in seguito alle troppe cattiverie sul suo conto che ne avevano minato la tranquillità. Oggi, a distanza di nove mesi dall’addio al web, la Argento è tornata “più forte di prima” con un primo post che la ritrae in perfetta forma e con un look diverso.

Fisico scolpito dallo sport, capelli biondi e un sorriso che sul volto di Asia mancava da tempo: così l’attrice ha fatto il suo ritorno su Instagram annunciando a tutti di essere “tornata, più forte di prima!”. Ad esultare per questa decisione tutti i fan della Argento, che l’hanno inondata in pochissimo tempo di messaggi di affetto. Tantissimi, inoltre, anche i complimenti per il look scelto. “Sei illegalmente più figa”, si legge tra i commenti al primo post di Asia, “Più bionda, più forte”, “Bellissima davvero”, hanno continuato a scrivere alcuni utenti.

La Argento aveva deciso di lasciare il mondo social dopo un anno assai difficile: la tragica perdita del compagno Anthony Bourdain, le accuse rivoltele da Jimmy Bennet che le sono costate il posto di giudice a X Factor, la chiacchierata relazione con Fabrizio Corona e la disapprovazione pubblica di questa liaison fatta dalla madre dell’attrice, Daria Nicolodi, proprio su Twitter. Una serie di tristi vicissitudini, dunque, che avevano reso Asia Argento meno serena e troppo esposta alle critiche feroci del web. Da qui, la decisione di scomparire per dedicarsi a se stessa...almeno fino al ritorno in grande stile.