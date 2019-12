Beatrice Valli conferma "Sono incinta, ma non ​sapevo se la gravidanza poteva proseguire"

Quelli che fino a poche ore fa erano solo rumors si sono trasformati in realtà. Beatrice Valli è incinta del terzo figlio. La popolare influencer, dopo mesi di indiscrezioni, ha confermato la notizia con un lungo post social. " Non sempre siamo obbligati ad urlare al mondo intero ciò che ci sta succedendo o ciò che stiamo vivendo. A volte c’è bisogno di tempo ", così la Valli ha motivato il lungo silenzio prima di confermare la gravidanza. Il pancino, mostrato negli scorsi giorni, ormai era troppo evidente.

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di condividere la bella notizia con i loro fan, affidando a un lungo post Instagram il racconto della scoperta della gravidanza. La coppia, che ha già due figli, Alessandro (avuto dalla Valli in una precedente e relazione) e Bianca, ha raccontato dei difficili mesi vissuti prima di poter condividere la loro gioia con il popolo del web: " Ci sembrava giusto accertarci che tutto potesse andare bene. Quando ho scoperto di essere incinta la mia prima preoccupazione è stata di capire se questa gravidanza potesse proseguire dopo tutte le cure e le medicine che avevo preso in questi mesi ". Lo scorso marzo, infatti, l'influencer è stata colpita da una grave infezione alle tube che la costrinse a ripetuti ricoveri ospedalieri e a pesanti cure antibiotiche e, lei spiega: " C’era il 30% di probabilità in meno di rimane incinta, io e Marco ci spaventammo molto ". Beatrice ha raccontato poi del viaggio a Los Angeles che per molti, sui social, è apparso come idilliaco ma per lei e la sua famiglia non lo è stato: " A LA mi dovettero ricoverare per una nuova infezione pericolosa nell’intestino, flebo esami e medicine potenti per mesi. Ero distrutta, non avevo le forze per giocare con i miei figli, godermi questo viaggio spettacolare e nel frattempo dovevo lavorare, come tutti fanno nella vita senza ma e senza scuse. Ero preoccupata ed ero spaventata ".