Beatrice valli è incinta? Spunta il pancino sospetto

Vestiti sempre più larghi e forme sospette non lascerebbero dubbi: Beatrice Valli sarebbe nuovamente incinta. Le fotografie e i video pubblicati nelle scorse ore dalla bella influencer sui suoi account social lo confermerebbero. La pancina c'è e si vede, anche se la Valli sta cercando di mantenere il massimo riserbo sulla cosa.

Da mesi Beatrice Valli è sotto la lente di ingrandimento dei suoi fan e dei media, che sospettano di una sua gravidanza. All'inizio dell'anno la modella ed ex volto di Uomini e Donne aveva fatto preoccupare i suoi fan per un problema di salute, che l'aveva costretta a due ricoveri in ospedale nel giro di poche settimane. In quell'occasione, Beatrice aveva rassicurato i suoi follower sul suo stato e aveva messo le mani avanti, negando di essere in dolce attesa. Oggi, a distanza di oltre sei mesi, i sospetti tornano a farsi concreti. Se ne sono accorti soprattutto i suoi fan, che su Instagram commentano con sempre maggiore interesse i suoi look spesso ambigui.