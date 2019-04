Guai in arrivo per Belen e Stefano: ​rinviati a giudizio per aggressione

Pare che Stefano de Martino e Belen Rodriguez siano tornati insieme dopo il divorzio, le foto delle effusioni in pubblico stanno facendo il giro del mondo e dopo le tante voci (mai confermate) stanno facendo sognare i loro tantissimi ammiratori. Belen e Stefano sono genitori di Santiago e hanno sempre cercato di mantenere un rapporto civile per il bene del bambino.

Se da un lato la coppia sembra aver ritrovato un equilibrio, dall'altra sembrano essere iniziati nuovi problemi relativi a vecchie vicende risalenti a quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino erano ancora marito e moglie. I due sono stati rinviati a giudizio in merito a una causa per una presunta aggressione avvenuta nel 2012 sull'Isola di Ponza a danno di alcuni fotografi, accorsi per immortalare la showgirl e quello che da lì a poco sarebbe diventato suo marito. A indagini concluse il gip ha deciso per il rinvio a giudizio dei due con l'accusa di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e lesioni non gravi”. Con loro sono a processo anche Cecilia Rodriguez e il suo ex fidanzato (e fidanzato dell'epoca) Perez Blanco.

Secondo quanto affermato dall'accusa, i due fotografi che sarebbero stati aggrediti avrebbero scattato delle fotografie al gruppo, che si stava rilassando a bordo di uno yacht. Una volta avvistati i paparazzi sarebbero stati avvicinati dalla comitiva. A quel punto sarebbe iniziata una vera e propria colluttazione tra gli uomini del gruppo e i due denuncianti. De Martino e Perez Blanco pare si siano allontanati solo nel momento in cui sono riusciti a gettare la macchina fotografica in mare con la relativa scheda contenente gli scatti, che sono quindi andati irrimediabilmente persi.

Il processo avrà inizio il prossimo 13 maggio presso il tribunale di Latina. De Martino, le Rodriguez e Perez Blanco sono accusati, in concorso, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e di lesioni non gravi ai danni dei fotografi.