Brad Pitt e Kate Hudson: è nato un amore?

Nuovo amore per Brad Pitt e Kate Hudson? Secondo gli amici più cari, i due si frequenterebbero da tempo ma con discrezione e, addirittura, si vocifera anche di un figlio in arrivo. Solo gossip o realtà? Le voci che li riguarderebbero arrivano sin dall'Australia: i due avrebbero riposto nell'armadio i rispettivi ex per inziare una storia insieme. Ormai archivata la bellissima Angelina Jolie, che si sta separando da Brad Pitt, anche Kate Hudson - single da tempo dopo l'amore con Matt Bellamy - sarebbe pronta per un nuovo sentimento.

A tradire la coppia sarebbero stati gli amici più intimi che hanno fatto esplodere il gossip, ottenendo anche qualche blanda conferma durante la serata dei recenti Golden Globe. L'attore - apparso a sorpesa, magro ed elegante - non sarebbe mai stato fotografato con Kate Hudson. Ma i due avrebbero utilizzato la stessa macchina e lo stesso autista per lasciare la festa e l'evento, che li avrebbe recuperati in due momenti distinti.

Kate Hudson, affascinante e atletica come sempre, avrebbe sfoggiato un look mozzafiato proprio per Brad Pitt. Sempre secondo le voci di corridoio, la nascita di questo amore sarebbe la coronazione di un sogno segreto dell'attrice, che avrebbe espresso più volte di desiderare un fidanzato proprio come l'attore. Chissà cosa riserverà loro il futuro e se confermeranno o meno il gossip sul loro conto.