Caso Lecciso, sfogo di Romina: "Un abbraccio per dimenticare"

Non finiscono i colpi di scena nella "saga" Romina Power-Al Bano Carrisi. In questi giorni, dopo l'indiscrezione di Oggi che ha parlato della rottura tra il cantante e Loredana Lecciso, Romina Power ha lanciato alcuni segnali su Instagram. Di fatto è stata la prima a rompere il silenzio e subito dopo le voci di gossip aveva commentato: "Tutti parlano e nessuno sa". Poi un commento: "È tutto un bla bla bla più bla bla bla...".



Ma a quanto pare non è finita qui. Proprio ieri in un'intervista al Tempo, Al Bano aveva lanciato un altro messaggio alla sua ex moglie: "Tra me e Romina è successo sempre tutto per caso. Questa volta è nato tutto per volontà dell'impresario russo Agapov che voleva festeggiare il mio settantesimo compleanno. E da lì è stato un susseguirsi di eventi. Romina è la madre dei miei figli e non posso far finta di niente”, ha affermato il cantante di Cellino San Marco. E a stretto giro, sempre su Instagram è arrivata una risposta da Romina con un post che ha fatto il giro del web: "Ho bisogno di uno di quei lunghi abbracci in cui ti dimentichi qualsiasi altra cosa accade intorno a te per un minuto. Deve esserci qualcuno da qualche parte!". Parole che i fan hanno interpretato sempre come un messaggio rivolto ad Al Bano. Raccoglierà l'invito?