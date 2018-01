Al Bano: "Addio a Loredana? Ecco la verità"

E dopo giorni di silenzio e di indiscrezioni su una probabile separazione tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, il cantante di Cellino San Marco ha deciso di rompere il silenzio con un'intervista al Tempo in cui spiega tutto e soprattutto svela com'è lo "stato di slaute" della sua relazione con la Lecciso. Al Bano parte dalle indiscrezioni e afferma: "Non è detto che sia tutto vero. Innanzitutto è sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta”. A questo punto parla anche di Romina e di quelle voci che la indicano come "causa" della separazione tra il cantante e la Lecciso: "Tra me e Romina è successo sempre tutto per caso. Questa volta è nato tutto per volontà dell'impresario russo Agapov che voleva festeggiare il mio settantesimo compleanno. E da lì è stato un susseguirsi di eventi”. Infine dedica un messaggio proprio a Romina: "Romina è la madre dei miei figli e non posso far finta di niente”. Dunque di certo Romina resta una persona importante nella vita di Al Bano e i due di fatto a quanto pare continuano a sentirsi e di certo daranno ancora fiato a nuove voci di gossip che potrebbero far discutere...