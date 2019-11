Ci sono scintille fra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. "Meglio stare zitta perché se parlo rovino le famiglie"

Due fra le più popolari showgirl e influencer italiane si stanno facendo guerra sui social, letteralmente. Come ha riportato Dagospia, Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sono le protagoniste di un botta e risposta a suon di stories su Istagram che, inevitabilmente, stanno popolando i settimanali di gossip e tutti i salotti tv. Da quel che sembra, a far scattare la miccia, sarebbe stata proprio la Rodriguez e a rispondere indignata, alzando un polverone mediatico, sarebbe stata proprio la De Lellis. Due donne diverse, ognuna con un "destino" diverso, ma pare che per un breve periodo di tempo, avrebbero condiviso persino lo stesso uomo.

La showgirl argentina, sui social e in una delle sue dirette, avrebbe puntato il dito su tutte quelle che persone che si definiscono top model e che mascherano le loro imperfezioni con decine e decine di filtri. La pungente accusa di Belen non è di certo restata fine a se stessa dato che, come ha rivelato Riccardo Signoretti a Mattino 5, la Rodriguez avrebbe puntato il dito su Giulia De Lellis. E quest’ultima non è rimasta a guardare dato che, di recente, ha pubblicato un lungo sfogo sui social per difendersi dalle accuse di Belen.

"Io mi faccio i fatti miei, la mia vita, le mie cose ma mi capita di vedere o addirittura di venire a sapere di cose che mi riguardano da altre persone – esordisce l’influencer -. Meglio che sto zitta perché se parlo finisco per rovinare le famiglie. Quindi continuerò a farmi i fatti miei per il bene di tutti, perché non mi va di fare delle assurde polemiche –aggiunge -. Ovviamente questo messaggio è indirizzato a tutte quelle persone che sanno di cosa sto parlando. Non ho voglia di chiamare, di scrivere: io voglio solo essere lasciata in pace".

Un duro affondo quello della De Lellis che, analizzato da Riccardo Signoretti, avrebbe un significato intrinseco e ben nascosto che, a quanto pare, la celebre influencer, non ha nessuna voglia di svelare. "Gira voce che Belen avrebbe avuto un flirt con Damante, quando il neo dj era ancora fidanzato con la De Lellis – afferma l’opinionista -. Io esorterei a Giulia a raccontare la sua versione dei fatti, facendo nomi e cognomi. Io dico che Belen è la Sophia Loren del mondo del gossip, quindi prima di tutto io direi alla De Lellis di magiare tanta di quella farina per imparare qualcosa sul mondo dello spettacolo".

La questione resta comunque molto delicata e complessa. Anche perché, oltre a possibili flirt e tradimenti, fra le due ci sarebbero litigi anche su diversi tutorial di trucco. Volano scintille dunque, ma quando scoppierà la guerra Belen e Giulia?