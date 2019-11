"Non parlo altrimenti rovino le famiglie", lo sfogo di Giulia De Lellis

È una Giulia De Lellis combattiva quella che questa mattina è entrata in video con alcune storie su Whatsapp, attraverso le quali si è scagliata contro non ben determinati obiettivi con molta veemenza. Nelle ultime settimane pare che l'influencer sia spesso sotto attacco ma dietro le sue parole sembrano celarsi motivazioni ben più serie di semplici polemiche social con qualche contestatore.

Il lavoro di Giulia De Lellis si svolge prevalentemente online e sui social, quindi è normale che di tanto in tanto le capiti di leggere qualcosa contro la sua persona. Non tutte sono notizie di prima mano per l'influencer, che può contare su un folto gruppo di collaboratori che la supportano e le riferiscono quanto si dice in giro sul suo conto. Questo è quanto ha spiegato la compagna di Iannone prima di partire all'attacco: “ Devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti. ” Parole molto forti ma sibilline per Giulia De Lellis, che nel suo lungo sfogo non ha fatto nomi e non ha nemmeno intenzione di farli, almeno per ora. “ Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando ”, ha detto la ragazza su Instagram. Nessuno ha capito a chi fosse rivolto questo messaggio così veemente, probabilmente solo la persona chiamata in causa può captare il riferimento ma non è nemmeno così scontato accada.

Nel continuo del suo discorso, Giulia De Lellis semina altri indizi ma sono ancora troppo pochi per individuare i destinatari, che però pare lavorino nel suo ambito, quindi la moda o i social. “ Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. Ma comunque in bocca al lupo per tutto, per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Quindi anche se fate delle figure di merda incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello. Comunque non vi arrendete ”, ha concluso ironica l'influencer.