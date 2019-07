Dopo le nozze con Federico Gregucci Clarissa Marchese pensa al primo figlio

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati da poco più di un mese e già pensano a un figlio. Gli sposini, che in questo momento si trovano in Sicilia per godersi qualche giorno di relax con la famiglia dell'ex tronista, stanno infatti pensando di allargare la famiglia. A far trapelare l'indiscrezione ci ha pensato Clarissa Marchese attraverso i social network. L'ex Miss Italia ha confessato che il progetto è in cantiere.

Attraverso le stories del suo account Instagram, l'ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower e alla domanda " Quando un piccolo marchesuccio? ", lei non ha fatto mistero di pensare a un figlio con il marito: " La domanda più frequente, non possono ignorarla più: lavori in corso! ". Il progetto è dunque serio e concreto, confermato anche da ulteriori risposte date ad altre domande dei follower: " L'idea è quella di farli nascere a Miami, ma come mi ha insegnato troppo spesso la vita, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo ".

La coppia da tempo, infatti, si è trasferita a Miami, in Florida, dove Federico Gregucci lavora come allenatore nella Juventus Academy mentre Clarissa Marchese si è reinventata agente immobiliare, campo nel quale di diverte e sta ottenendo un notevole successo. I neo sposini, che torneranno in America nei prossimi giorni, stanno dunque "lavorando" per mettere in cantiere un bambino e chissà che entro fine anno non arrivino nuove notizie in merito.