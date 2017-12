Claudia Zanella ritrova il sorriso dopo lo "scandalo" su Brizzi

Quando la vita ti mette davanti ad un baratro inaspettato, l'unica cosa da fare è trovare ristoro nelle amicizie. Ed è quello che ha fatto l'attrice Claudia Zanella, la moglie di Fausto Brizzi. Alcune dichiarazioni di diverse aspiranti attrici a Le Iene hanno coinvolto in un ciclone di polemiche il regista accusato di molestie. Un ciclone che ha anche causato alcuni prblemi professionali allo stesso Brizzi che ha dovuto rinunciare al suo nome sul film di Natale "Poveri ma ricchissimi". La pellicola è stata premiata dal pubblico con ottimi incassi al botteghino e così anche per la moglie è tornato il tempo di sorridere. E proprio durante le Feste la Zanella ha deciso di mostrarsi sui social, soprattutto su Instagram, sorridente e avvolta dall'affetto di chi gli sta vicino in questo periodo per nulla facile. "Prossima vita rinasco Orso #amicizia @ermannzo", questa la didascalia con cui ha accompagnato una foto su Instagram che ha raccolto migliaia di like. Lei sorridente fa un selfie in compagnia di due amici. Insomma il momento buio a quanto pare è alle spalle e l'attrice ha trovato nuovamente la voglia di regalare un sorriso ai suoi fan.

Prossima vita rinasco Orso#amicizia @ermannzo Un post condiviso da Claudia Zanella (@claudiazanellaofficial) in data: Dic 29, 2017 at 6:29 PST