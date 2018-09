Flavia Vento: "Casta da tre anni"

Flavia Vento ha abbracciato da tempo la castità. Tgcom24 riporta uno stralcio dell'intervista alla soubrette, che ieri è stata ospite nel salotto di "Pomeriggio Cinque", a testimoniare la tendenza dei vip che stanno praticando l'astinenza dal sesso.

Non si tratta di una scelta religiosa - anche se la fede di Vento è palpabile, come si evince dagli scatti su Twitter che la ritraggono con un immancabile rosario al collo - ma dalla voglia di andare oltre al sesso e cercare l'amore. " Per me deve esserci uno stimolo mentale, devo fare l’amore. Non mi accontento più di fare solo sesso " ha raccontato.

Quindi la scelta di Flavia Vento è dettata da una ricerca interiore e di tipo sentimentale. " Ti rendi conto che troppi uomini prendono in giro noi donne - ha aggiunto la showgirl nell'intervista - ho amiche che pensavano di aver incontrato l’amore della propria vita per poi scoprire che venivano tradite quotidianamente ". E ha ricordato qualche anno fa, quando era sex symbol e oggetto del desiderio: " Quando hai vent’anni, sei bella e fai la modella, hai tantissimi corteggiatori, poi capisci che di persone serie ce ne sono veramente poche ".

In realtà, Vento aveva parlato dell'argomento già del 2016, spiegando come la castità facesse ormai da tempo parte della sua vita. In quell'occasione però raccontò anche dello sviluppo della sua religiosità. E anche su Twitter, lo scorso maggio ha scritto: " Ho chiuso con gli uomini. Prego solo. Ricordate che la Castità è la salvezza dell'anima in un mondo oramai privo di valori ".