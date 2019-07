Flora Canto incinta del secondo figlio da Enrico Brignano?

Flora Canto ed Enrico Brignano si stanno godendo qualche giorno di riposo a Formentera in compagnia della loro primogenita Martina. La coppia, insieme da diversi anni, si sta concedendo una vacanza alle Baleari prima di riprendere gli impegni televisivi. Proprio dalle spiagge di Formentera sono arrivati i rumors che vedrebbero la bella attrice romana nuovamente incinta. Secondo i follower, infatti, le sue forme morbide sarebbero sospette, tanto da far pensare che sia in attesa di un secondo bambino.

Anche se il lieto evento potrebbe essere nei piani della coppia, la notizia è stata prontamente smentita dalla diretta interessata. Flora Canto, che sui social appare spesso in scatti sexy, ha messo le voci a tacere pubblicando un post sul suo account Instagram nel quale scherza sulla sua pancetta: " Ve lo anticipo io... inutile nascondersi..quando è evidente bisogna ammetterlo.. La mia pancetta.....ebbene sì...Mi sono fatta fuori due fette di anguria sane sane!!!! ".