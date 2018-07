Francesco Totti, in arrivo una serie tv insieme alla moglie Ilary Blasi

L’indiscrezione che riguarda Francesco Totti e Ilary Blasi è stata lanciata dal numero di ‘Chi’ del quattro luglio. Il settimanale diretto fa Alfonso Signorini, ha rivelato una notizia che immediatamente si è sparsa a macchia d’olio tra i fili del web.

Sembra Francesco Totti, ex capitano della Roma, e consorte, con una casa di produzione che avrebbe come socia proprio la conduttrice del Grande Fratello Vip, stanno portando avanti un nuovo progetto televisivo, che vedrebbe coinvolti in prima linea, non solo Ilary Blasi ma lo stesso calciatore. C’è l’intenzione di sviluppare una sit-com sullo stile di Casa Vianello, dal titolo “Casa Totti”. A quanto pare la coppia più amata dalla tv e dei social, vorrebbe realizzare una serie televisiva per ironizzare sulla loro vita di coppia. Per ora il progetto è alle prime fasi, non c’è ancora il via libera dalla casa di produzione, ma a quanto sembra, ci sono ottime speranze che il progetto diventi realtà.

Si tratterebbe di un ritorno all’origine per la serialità italiana e, riportare in tv un format di successo sulla falsa riga di Casa Vianello, troverà sicuramente posto nel cuore del pubblico. Se a questo si aggiunge il fatto che la sit-com alzerà il velo sulla vita dell’ex bomber, il successo è sicuramente assicurato. Ilary Blasi al momento è impegnata con la conduzione di Balalaika ed è già assicurata la sua presenza alla guida dei Wind Music Awards. Ovviamente per la prossima stagione televisiva, sarà al timone della nuova edizione del Grande Fratello Vip, sempre al fianco dell’opinionista Alfonso Signorini. Francesco Totti, invece, per ora si gode il riposo dopo anni di grandi successi nel mondo del calcio.