La Gregoraci "archivia" Briatore: "Quando cadi devi rialzarti subito"

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio dopo la separazione da Flavio Briatore. Lo fa a modo suo con un post su Instagram per il nuovo anno che è appena iniziato. La showgirl si è messa alle spalle il 2017 che di fatto ha segnato la sua vita privata con la rottura con il marito. Il 2018 per Elisabetta dunque sarà un nuovo inizio e lei stessa ripone tanta fiducia sul futuro. In questo periodo, subito dopo l'annuncio della separazione, la showgirl ha subito diversi attacchi dagli haters sui social che l'accusano di aver "calcolato" la separazione per ottenere "vantaggi" sul piano economico. Insomma non è stato certo un periodo facile per lei. Ma nel suo messaggio ai fan per il Capodanno, la Gregoraci mostra grinta: "Auguro di cuore ad ognuno di voi un 2018 strepitoso, felice e pieno di soddisfazioni, carico di positività, gioie e salute con le persone che vi amano,vi vogliono bene e vi apprezzano, ricordatevi che ognuno di noi non e' mai solo, di fianco a noi ci sono persone vere e sincere. Nella vita si cade e ci si rialza sempre, basta crederci fino in fondo senza mollare mai. Vi abbraccio tutti. Auguri auguri auguri di cuore dalla vostra Eli", ha scritto sul suo profilo. Di certo la showgril dovrà affrontare nuove sfide in questo 2018 sia sul piano della vita privata che su quello della sua carriera professionale.