Heather Parisi si mostra mentre allatta i gemelli, il web insorge: “Assurdo”

Ha scelto di festeggiare il compleanno dei gemelli Elizabeth e Dylan mostrandosi mentre li allattava appena nati, ma il web si è scagliato duramente contro Heather Parisi accusandola di non avere rispetto della propria privacy.

Oggi, 22 maggio, è per la ballerina americana un giorno speciale: i figli nati dalla relazione con il marito Umberto Maria Anzolin, festeggiano nove anni. Heather Parisi, quindi, ha deciso di dedicare loro un tenero post su Instagram che, però, non ha incontrato il gradimento degli utenti della rete. “ Una gioia immensa voluta con tutta me stessa che ha cambiato il senso della mia esistenza. "Happy Birthday" Elizabeth e Dylan ”, ha scritto la ballerina sul suo profilo social, allegando la foto che la ritrae mentre allatta i figli appena nati.

Un’immagine tenera che, però, ha sollevato una polemica da parte degli internauti. “Una cosa cosi privata messa sul web, anche se bellissima, è assurda...”, “Si è completamente perso il senso del privato”, “E’ una cosa privata... Che stupidità nel fare certe cose”, si legge tra le critiche alla foto pubblicata dalla Parisi. Nonostante in molti abbiano difeso la sua volontà di mostrarsi in un atteggiamento così naturale, alcuni follower hanno ritenuto questo post inaccettabile, mentre altri le si sono rivoltati contro ricordandole che, oltre a Elizabeth e Dylan, lei ha anche altre due figlie di cui non parla mai, Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo. Heather Parisi, infatti, ha vissuto la gioia di diventare mamma per la terza volta quando aveva già 50 anni e, anche ai tempi, la sua gravidanza scatenò non poche polemiche.