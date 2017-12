"Ho detto sì": Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano

Le vacanze di Natale in Kenya per Lorella Boccia sono state indimenticabili: il suo compagno Niccolò Presta, infatti, le ha fatto una romantica proposta di matrimonio.

Le nozze erano il sogno nel cassetto della ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e ora quel sogno è diventato realtà. Niccolò Presta, producer e agente di successo, le ha chiesto la mano a pochi giorni dalla fine dell'anno. Un anno che sicuramente Lorella ricorderà con gioia. Secondo alcuni rumors, Presta Jr., dopo le parole d'amore per la sua compagna, si sarebbe fatto "sciogliere" da un emozionante abbraccio di Lorella.

E dopo aver vissuto quel momento così magico insieme, entrambi hanno annunciato ai loro fan di Instagram il lieto evento. "Ho detto sì - scrive Lorella Boccia sui social -. In quel momento il cuore batteva all'impazzata e la mia mente ha smesso di pensare... Ero svuotata, incredula, in preda quasi ad un attacco di panico ma immensamente felice. Ho detto sì. Grazie di esistere vita mia".

Anche Niccolò Presta ha speso qualche parola per ricordare il giorno più importante della sua vita. "Ha detto sì - ha commentato Presta Jr. su Instagram -. Ti amo immensamente". Al momento, la data del matrimonio non è ancora stata annunciata, sicuramente il 2018 sarà un anno di forti emozioni per i futuri sposi.