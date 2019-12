"Ho trascorso anni a fumar erba". Brad Pitt e le rivelazioni dopo il divorzio

É sotto l’occhio dei giornali di gossip ora che Brad Pitt è ‘felicemente’ divorziato da Angelina Jolie. Dopo un lungo e tormentato iter giudiziario e dopo una lungo tira e molla fra avvocati e giudici, pare che la ex coppia d’oro di Hollywood, abbia deciso di deporre l’ascia di guerra e di proseguire ognuno per la sua strada, ma soprattutto di pensare al bene della loro numerosa famiglia. Una battaglia legale che, negli ultimi periodi, ha portato a galla tanti pettegolezzi sulla vita di Brad Pitt e Angelina Jolie. Il peggio però sembra passato e i due divi ora vogliono solo voltare pagina.

Di recente, in un lunga intervista che Pitt ha rilasciato al New York Times, ha affrontato diverse questioni spinose della sua carriera, come l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, e tutti i recenti flirt tali e presenti. Su questo punto l’attore non transige e afferma a gran voce che ora è single e che non sta cercando l’amore. "Non so quante volte ho letto in giro di quante donne avrei frequentato negli ultimi due o tre anni. Sicuramente tutto quello che avete letto in giro è falso. Sono single – rivela Brad Pitt -. Ero troppo a disagio, ero troppo nervoso per pensare di nuovo l’amore. Sentivo il bisogno di dedicarmi alla carriera e, soprattutto, ai miei figli".

Prima la professoressa Neri Oxama, poi una giovane designer di gioielli, e poi alcune giovani attrici: questi alcuni dei rumor che sono circolati sul conto di Brad Pitt che, di fatto, sono tutte fake news. Durante l’intervista l’attore ha aperto anche una parentesi sulla sua popolarità e di quanto può essere difficile la fama e il flash dei fotografi. "Per tutti gli anni ’90 uscivo poco, restavo sempre a casa. Mi nascondevo e ho fumato troppa erba. Ero troppo a disagio con tutta l’attenzione che era catalizzata su di me. Poi ho sentito che non dovevo farmi imprigionare dalla fama e ho capito che dovevo uscire e vivere la mia vita".

Ora a 56 anni Brad Pitt pare un uomo diverso, a suo agio con lo status di attore e di divo hollywoodiano, e soprattutto con molti film di successo alle spalle. Quest’anno ad esempio è stato visto in Ad Astra e nel’ultimo film di Quentin Tarantino, il quale ha sbancato ai botteghini. “Oggi sono più a mio agio, mi sento un uomo che è capace anche di gestire le sue emozioni. Lo faccio soprattutto per la mia famiglia”.