House Party, Geppi Cucciari lancia alcune frecciatine all'ex marito

Dopo la separazione da Geppi Cucciari, Luca Bonaccorsi aveva dichiarato di essere stato torturato dalla sua ex moglie, ora la comica si prende la sua rivincita e ad House Party lancia alcune frecciatine al giornalista.

Geppi e Luca sono stati sposati per circa quattro anni e mezzo. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, fino a un mesetto fa quando hanno dichiarato alla stampa di essersi separati. Poi, il giornalista Bonaccorsi aveva inviato una lunga lettera al settimanale Oggi per raccontare cosa gli faceva la comica: " Geppi mi tortura ancora con quella sua satanica e spietata crudeltà. Pensi che recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo: i miei libri, le foto di famiglia".

Ma alla Cucciari - a quanto pare - queste confidenze non sono tanto andate già e nella puntata di ieri sera di House Party, la comica ha inscenato un lungo monologo sulla felicità delle donne lanciando una serie di frecciatine all'ex marito. " La felicità - dice - passa per l'amore dei figli, della famiglia, dei mariti, di quelli che vengono dopo i mariti. La nostra felicità dipende dagli uomini, dipende dalla durata. Dalla consuetudine. All'inizio, infatti, si fanno cose che poi non si fanno più" .